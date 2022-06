Cosenza | ufficiale | Dionigi è il nuovo allenatore

(Di venerdì 17 giugno 2022) E’, Davideè ildel. Il tecnico emiliano classe 1974 ha sostituito Pierpaolo Bisoli, che centrato la salvezza ma non è stato riconfermato dal presidente Guarascio. L’ha firmato fino al 30 giugno 2023 un contratto annuale e torna in una panchina di Serie B dopo le dieci apparizioni lo scorso anno col Brescia prima dell’esonero. Nel suo recente passato, Ascoli e Reggina sempre nella serie cadetta. SportFace.

