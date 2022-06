Cosa succede se la Russia taglia il gas all'Italia. Il piano del governo (Di venerdì 17 giugno 2022) Gazprom ha tagliato le forniture di metano all’Italia, riaprendo la questione che tormenta il governo fin dall’inzio delle ostilità in Ucraina: possiamo davvero fare a meno del gas russo? Se sì, come? Il ministro Roberto Cingolani si è mostrato ottimista negli ultimi due giorni, parlando di una situazione “ancora sotto controllo”. Ma il problema è in prospettiva. Quella odierna è forse solo una provocazione di fronte alla visita del premier Draghi in Ucraina, ma lo stop delle forniture è un’evenienza reale. All’inizio di aprile un report commissionato dal governo Italiano tracciava le coordinate per mettere al sicuro l’approvvigionamento energetico del paese. Il documento, pur ammettendo che l’Italia “non sarebbe in grado di soddisfare la domanda di energia nel prossimo inverno” ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 giugno 2022) Gazprom hato le forniture di metano all’, riaprendo la questione che tormenta ilfin dall’inzio delle ostilità in Ucraina: possiamo davvero fare a meno del gas russo? Se sì, come? Il ministro Roberto Cingolani si è mostrato ottimista negli ultimi due giorni, parlando di una situazione “ancora sotto controllo”. Ma il problema è in prospettiva. Quella odierna è forse solo una provocazione di fronte alla visita del premier Draghi in Ucraina, ma lo stop delle forniture è un’evenienza reale. All’inizio di aprile un report commissionato dalno tracciava le coordinate per mettere al sicuro l’approvvigionamento energetico del paese. Il documento, pur ammettendo che l’“non sarebbe in grado di soddisfare la domanda di energia nel prossimo inverno” ...

