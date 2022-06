CORSPORT – Napoli, scoppia il caso Anguissa. Promessa tradita da De Laurentiis: ecco il motivo (Di venerdì 17 giugno 2022) scoppia il caso Anguissa: il giocatore è irritato con il Napoli Il Napoli deve fare i conti con la gestione di tanti problemi in questa sessione di calciomercato. Ci sono tante questioni da risolvere che stanno rallentando il mercato azzurro. Il rinnovo di Mertens e Ospina sono sospesi nel vuoto, il portiere con ogni probabilità andrà via, l’attaccante dopo le parole che sanno d’addio ha una minima speranza di restare. Ma è tutto molto ingarbugliato e sembra non terminare mai, stessa cosa si dica per il rinnovo di Koulibaly (per il quale c’è stato un riavvicinamento) e Fabian Ruiz. Ma al Napoli scoppia anche il caso Anguissa per un bonus promesso ma non preso in considerazione dalla società al momento del nuovo contratto, lo scrive ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 giugno 2022)il: il giocatore è irritato con ilIldeve fare i conti con la gestione di tanti problemi in questa sessione di calciomercato. Ci sono tante questioni da risolvere che stanno rallentando il mercato azzurro. Il rinnovo di Mertens e Ospina sono sospesi nel vuoto, il portiere con ogni probabilità andrà via, l’attaccante dopo le parole che sanno d’addio ha una minima speranza di restare. Ma è tutto molto ingarbugliato e sembra non terminare mai, stessa cosa si dica per il rinnovo di Koulibaly (per il quale c’è stato un riavvicinamento) e Fabian Ruiz. Ma alanche ilper un bonus promesso ma non preso in considerazione dalla società al momento del nuovo contratto, lo scrive ...

Pubblicità

CorSport : #Napoli, il #Comune a #DeLaurentiis: 'Deve pagare per lo stadio e dare esempio' ?? - salvione : Napoli turbata: Anguissa inquieto, Fabian Ruiz come Milik? - napolipiucom : CORSPORT - Promessa tradita da De Laurentiis, caso Anguissa a Napoli: ecco il motivo #Anguissa #napoli… - CorSport : #Napoli, tutti gli obiettivi di mercato: i nomi in entrata e uscita ??? - Fprime86 : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? #Marotta al sorpasso ?? #Pogba, la #Juve riparte da zero ?? #Anguissa in… -