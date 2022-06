Corrmezz | Koulibaly è il piano B del Barcellona | il Napoli potrebbe salire a 5 milioni per il rinnovo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 giugno 2022). Il Corriere del Mezzogiorno, con Ciro Troise, mette in fila un po’ di notizie sul senegalese. I conti decisamente preoccupanti del. Gli obiettivi del club catalano che considera il calciatore napoletano una seconda scelta e poi ilchealzare la proposta dia 5. IlA delè Koundè del Siviglia ma servono almeno 60di euro e bisogna battere la concorrenza del Chelsea. C’è un mercato internazionale dei difensori centrali,è dentro questo vortice ma ilnon cambia idea, chiede 40di euro e non ha alcuna intenzione d’abbassare le pretese. Ilha in mente proposte ...