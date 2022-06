Consumi limitati in casa | trivelle in Adriatico e carbone | il piano di emergenza se Putin ci negherà il gas Arrivano nuovi bonus bollette

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 giugno 2022) Davanti alle continue minacce di Mosca di ridurre fino a tagliare le forniture di gas verso l’Europa, Italia compresa, torna nella strategia del governo l’idea di puntare su nuove trivellazioni nel mar, da cui il ministro Roberto Cingolani spera anche dai aumentare le attuali estrazioni. È uno degli assi deldienergetica, su cui l’esecutivo starebbe lavorando già da prima dell’invasione russa in Ucraina dello scorso 24 febbraio, ma che ora subisce un’inevitabile accelerata. A sei anni dal fallito referendum contro lein, Cingolani sfida le proteste degli ambientalisti spingendo sull’aumento del gas nazionale per svincolarsi dalle forniture di Mosca. Come riporta Repubblica, il programma sulle trivellazioni rientra tra quelli a medio termine, con una ...