Confindustria al Forum economico dei filoputiniani

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 giugno 2022) Se fossimo un Paese serio – che non butta in caciara perfino una guerra stilando liste e bastonando pure il Papa – oggi leggeremmo su tutti i giornali cheè in Russia per spiegare che le sanzioni dell’Occidente sono sbagliate.vola in Russia per spiegare che le sanzioni dell’Occidente sono sbagliate Qui non si tratta di personalità singole che decidono di discostarsi dalla linea generale. A intervenire al 25esimointernazionale di San Pietroburgo (Spief) sarà Alfredo Gozzi, direttore diRussia che interviene come relatore all’incontro dal titolo “Gli investitori occidentali in Russia”. Ildi San Pietroburgo è l’evento con cui ogni anno la Russia (fin dal 1997) riunisce le imprese che vogliono stringere relazioni ...