Concorso Vigili del Fuoco, 300 posti: esiti preselettiva (Di venerdì 17 giugno 2022) ***aggiornamento del 17/06/2022: con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 48 del 17 giugno 2022 si comunica che gli esiti della prova preselettiva sono disponibili sul sito www.vigilfuoco.it, è possibile cliccare qui per scaricarli. Inoltre, si legge nell'avviso che nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2022 e sul sito vigilfuoco.it verrà data notizia della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove motorio-attitudinali. Leggi l'avviso *aggiornamento del 01/06/2022: confermato tramite avviso in Gazzetta Ufficiale il diario della prova preselettiva precedentemente pubblicato. La prova sarà quindi espletata dall'8 al 14 giugno 2022. Inoltre, nell'avviso si legge che nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2022 sarà data comunicazione degli esiti della prova

