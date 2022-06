Come sta Justin Bieber? Le ultime sulle condizioni del cantante (Di venerdì 17 giugno 2022) Ne ha parlato anche la moglie Hailey Justin Bieber, qualche giorno fa, dopo aver cancellato alcune tappe del supinerei tour per problemi di salute ha fatto sapere di avere la sindrome di Ramsay Hunt. L’artista è attualmente a riposo, con metà parte del viso paralizzata. Nelle ultime ore ha rotto il silenzio la moglie di Justin Bieber, Hailey. A Good Morning America, dove la modella ha presentato la nova linea di cosmetici per la pelle ha parlato, anche se incalzata dai conduttori su Bieber. “Sta molto meglio, Justin migliora ogni giorno di più.Naturalmente per lui è stata una situazione spaventosa da gestire, ma tornerà presto in sesto e sono davvero grata per questo”. La Signora Bieber, nipote di Alec Baldwin ha rinato tutti e i fan per il sostegno. ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Ne ha parlato anche la moglie Hailey, qualche giorno fa, dopo aver cancellato alcune tappe del supinerei tour per problemi di salute ha fatto sapere di avere la sindrome di Ramsay Hunt. L’artista è attualmente a riposo, con metà parte del viso paralizzata. Nelleore ha rotto il silenzio la moglie di, Hailey. A Good Morning America, dove la modella ha presentato la nova linea di cosmetici per la pelle ha parlato, anche se incalzata dai conduttori su. “Sta molto meglio,migliora ogni giorno di più.Naturalmente per lui è stata una situazione spaventosa da gestire, ma tornerà presto in sesto e sono davvero grata per questo”. La Signora, nipote di Alec Baldwin ha rinato tutti e i fan per il sostegno. ...

