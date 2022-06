Pubblicità

fattoquotidiano : Mafia, colpo alle famiglie di Cosa Nostra catanesi e siracusane: 47 arresti - NGreset : @PQuerela @mdiparbleu Basta basta Basta. C'è un colpo di stato mondiale, cosa ormai accertata e tu guardi alle paro… - cosimobat : @tancredipalmeri Adesso mi preoccupo... Cosa indichi che io non vedo ? Sarà mica un colpo di sole con annesso miraggio ?? - franconemarisa : Mafia, colpo alle famiglie di Cosa Nostra catanesi e siracusane: 47 arresti - fcister69 : RT @RassegnaZampa: #Mafia, colpo alle famiglie di #CosaNostra catanesi e siracusane: 47 arresti -

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

La Direzione distrettuale antimafia di Messina ha chiuso il cerchio sulla maxi inchiesta dei carabinieri incentrata sulla riorganizzazione dinostra barcellonese . Al vaglio dei magistrati inquirenti, guidati dal procuratore Maurizio De Lucia, il troncone relativo per lo più ai reati di narcotraffico e possesso di armi . I nomi Nello ...È deceduto sul. La ragazza che era con lui è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale. Colpo a Cosa nostra barcellonese, la Dda chiude il cerchio: 36 indagati- NOMI Era riuscito ad uscire incolume dall'auto dopo che questa si era ribaltata, ma poi un'altra vettura è sopraggiunta e l'ha travolto e ucciso. È questa la ...Il naufrago Nicolas Vaporidis lascia momentaneamente L'Isola dei Famosi per accertamenti medici. Colpo di scena a L'Isola dei Famosi. Anche Nicolas Vaporidis è stato costretto a lasciare momentaneamen ...