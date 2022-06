Colla Emilia Romagna | Qui nasce l' academy democratica e aperta al territorio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 giugno 2022) Bologna, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) - “Questa dell'della Philip Morris è un'idea nuova perché non è solo della Philip Morris: istituti tecnici professionali possono fare formazione di alta qualità, possono venere qui le startup. Ovviamente serve anche per i dipendenti della Philip Morris ma viene utilizzato anche per i lavoratori, gli ingegneri i tecnici della filiera, dall'agricoltura alla logistica dal packaging alla ricerca”. Così Vincenzo, assessore Sviluppo economico Regione, in occasione dell'inaugurazione del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc): il nuovo centro di Philip Morris per l'alta formazione e lo sviluppo delle competenze legate a Industria 4.0 di Crespellano (Bo). “Questa è la novità: un', ...