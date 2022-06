cmqmartina | nel nuovo album “Vergogna” i mille mondi della regina della nu-dance

(Di venerdì 17 giugno 2022) Ritorna, lanu-all’italiana con il, “” in uscita oggi 17 giugno, anticipato dai singoli “123 medicine” e “ambigua” Impreziosito dal team di producers composto da Mr. Monkey, Leonardo Lombardi, Marco Barbieri e Splendore, “Persone che stimo – commenta Martina – che considero amiche e che hanno contaminato il mio disco con i loro sentimenti e il loro gusto facendolo diventare più prezioso“, Il terzoin studio di, arriva dopo il successo di DISCO (2020) e DISCO 2 (2021). Come ci ha già dato modo di scoprire con i due singoli estratti dall’, questo disco ci farà conoscere diverse sfumature di: ...

Pubblicità

LINDACHIFFON : ho avuto un’epifania cmqmartina x cosmo duetto a sanremo e susseguente riedizione di disco 3 nel 2023 chiamata disco 3.5 -

Il Quotidiano Italiano - Nazionale

...00 - Quandosi muove dentro beat tunz tunz come questi funziona sempre! Bomba! GINEVRA - ... Takagi & Ketra - thasup - Salmo - Voto 6,50 - Nonostante ci sia l'evidente manobeat di T&K, l'...Anchetorna a farci ballare con 'Ambigua', il nuovo singolo prodotto da Mr. Monkey in ... ' Honolulu ' e ospite speciale nell'ultima finale di ' Amici ', è pronto a entrare ufficialmente... cmqmartina, arriva il 17 giugno il nuovo album "Vergogna" Anticipato dai singoli "123 medicine" e "ambigua" arriva il 17 giugno "VERGOGNA", il nuovo album di cmqmartina.2022-07-08 16:00:00 2022-07-08 21:59:00 UTC Dargen D'Amico, Post Nebbia, cmqmartina e altri Parco Colonie Padane, Via del Sale, 26100 Cremona CR, Italia Cresciuta con Celentano ed Elisa alle medie, ha ...