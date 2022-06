Cloe Bianco e la comunità Lgbt nemici pubblici di Giorgia Meloni: la crociata oscurantista di Fratelli d’Italia (Di venerdì 17 giugno 2022) Cloe Bianco, ex insegnante tecnico all’istituto di Agraria “Scarpa-Mattei” di San Donà di Piave, nel 2015 aveva fatto coming out presentandosi al lavoro vestita con abiti femminili e suscitando reazioni indignati da parte dei genitori dell’istituto. A quel tempo tra gli attacchi più violenti a Cloe si registrò anche quello di Elena Donazzan, assessora della Regione Veneto che all’epoca si occupava di istruzione (oggi è al Lavoro). Donazzan definì quell’episodio una “carnevalata”, sputando la solita litania sui “valori da difendere” e sulla “teoria gender”. Cloe Bianco si è uccisa, bruciando nel camper in cui viveva dopo essere finita ai margini. L’esclusione e la discriminazione sono le armi della transfobia, uccidono senza fare rumore e senza indicare mai con chiarezza i mandanti e gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 giugno 2022), ex insegnante tecnico all’istituto di Agraria “Scarpa-Mattei” di San Donà di Piave, nel 2015 aveva fatto coming out presentandosi al lavoro vestita con abiti femminili e suscitando reazioni indignati da parte dei genitori dell’istituto. A quel tempo tra gli attacchi più violenti asi registrò anche quello di Elena Donazzan, assessora della Regione Veneto che all’epoca si occupava di istruzione (oggi è al Lavoro). Donazzan definì quell’episodio una “carnevalata”, sputando la solita litania sui “valori da difendere” e sulla “teoria gender”.si è uccisa, bruciando nel camper in cui viveva dopo essere finita ai margini. L’esclusione e la discriminazione sono le armi della transfobia, uccidono senza fare rumore e senza indicare mai con chiarezza i mandanti e gli ...

