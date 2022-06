Clementino | chi è la fidanzata Martina Difonte | “Voglio diventare papà”

(Di venerdì 17 giugno 2022)è ladi, un grande amore quello nato tra il rapper e la cantante ed attrice pugliese che fanno coppia fissa oramai da diversi mesi. La storia, trapelata da un noto giornalista di gossip, è stata poi confermata dal rapper napoletano che sui social ha postato una foto in compagnia della bellissimache considera “la sua vita”. Proprio, infatti, a corredo della foto in cui appare sorridente abbracciato alla suaha scritto “la mia vita”. Uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire i fan del rapper. Non solo, dopo la prima foto ufficiale oramaicondivide con i fan e il suo pubblico diversi scatti della sua vita privata; come quando in occasione di un matrimonio ha postato una ...

Pubblicità

GammaStereoRoma : Clementino Feat. Fabri Fibra - Chi Vuole Essere Milionario? -

Radio Deejay

Lele Blade,è/ Gigi D'alessio presente al suo matrimonio con Maggi Suarez In ogni caso, i due stando alle parole disono grandi amici e per questo motivo l'attore non poteva certo ...È ENZO DONG Il rapper Enzo Dong sarà uno degli ospiti musicale della serata ' Uno come te - ... Quindi nel 2017 arrivano i duetti confino all'arrivo del suo primo album, ' Dio perdona io ... Clementino conferma a Wad: “Sono fidanzato”. Poi si esibisce live in studio sul suo nuovo album Per la prossima edizione della trasmissione, invece sono stati confermati in qualità di giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. (Inews24) IL GOSSIP Romina Carrisi, nuovo amore per la ...“Porto Clementino, che è stato protagonista della storia del territorio tarquiniese per 25 secoli, è destinato a scomparire ...