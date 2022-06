CLAMOROSO | Vince McMahon si dimette | lascia il posto a Stephanie fino alla fine delle indagini

(Di venerdì 17 giugno 2022)terremoto in casa WWE. Dopo la notizia di mercoledì sera in cui si evidenziavano degli accordi segreti traed una ex dipendente con cui questi aveva avuto una relazione, il consiglio di amministrazione della WWE ha aperto un’indagine ed oggi ha comunicato cherinuncia alle sue cariche di Chairman e CEO dell’aziendadella stessa. Una decisione che non riguarderà l’ambito creativo, doverimarrà saldamente al comando, almeno per adesso. Aldisarà CEO ad Interim e presidente la figlia. Ecco il comunicato integrale della WWE ...

