Cittadella degli Uffici, De Longis (Pd): "Per i beneventani sarà un disastro" (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Di seguito nota stampa di Raffaele De Longis (Partito Democratico), consigliere comunale di Benevento e consigliere provinciale. "Abbiamo appreso nel corso della trionfalistica presentazione tenutasi a Palazzo Mosti che sono iniziati i lavori relativi al primo lotto per l'edificazione della struttura situata nella ex Caserma Pepicelli che ospiterà come primo step la nuova sede della Guardia di Finanza per poi dare origine ad una ben più complessa "Cittadella degli Uffici". Il nostro sindaco ha tenuto a farci sapere che solo in questa prima fase sono previsti 15 milioni di investimenti mentre per l'intera opera (da terminare nel 2026) i fondi in totale saranno 50 milioni con un risparmio per lo Stato in termini di affitti passivi di circa un milione l'anno. Ha parlato addirittura ...

