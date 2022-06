‘Città Aperta’, Perifano: “Carenza di personale al San Pio, bisogna intervenire” (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa di Luigi Diego Perifano, consigliere comunale ‘Città Aperta’ e portavoce di ‘Alternativa per Benevento’. “E’ doveroso richiamare l’attenzione su quanto si sta verificando nell’Azienda Ospedaliera San Pio con riguardo alla situazione del Pronto Soccorso, ovvero la struttura ospedaliera deputata ad effettuare in emergenza-urgenza stabilizzazione clinica, procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici, ricoveri, trasferimenti urgenti: in pratica il primo presidio di riferimento per tutti quei cittadini le cui condizioni critiche di salute richiedono un intervento immediato. Purtroppo la cronica Carenza di personale medico ha indotto la Direzione aziendale a coprire i turni di servizio con l’impiego di sanitari provenienti da altri reparti, quali ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa di Luigi Diego, consigliere comunalee portavoce di ‘Alternativa per Benevento’. “E’ doveroso richiamare l’attenzione su quanto si sta verificando nell’Azienda Ospedaliera San Pio con riguardo alla situazione del Pronto Soccorso, ovvero la struttura ospedaliera deputata ad effettuare in emergenza-urgenza stabilizzazione clinica, procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici, ricoveri, trasferimenti urgenti: in pratica il primo presidio di riferimento per tutti quei cittadini le cui condizioni critiche di salute richiedono un intervento immediato. Purtroppo la cronicadimedico ha indotto la Direzione aziendale a coprire i turni di servizio con l’impiego di sanitari provenienti da altri reparti, quali ...

gualtierieurope : Uno straordinario e partecipatissimo #RomaPride, che ha riempito e colorato la città di gioia e “rumore”. #Roma, ci… - unicekeepmochi : namjoon in svizzera ok ma perché dovete parlare di jimin in QUELLA città, è una ferita ancora aperta - CorriereAlbaBra : É tempo d’estate! Tempo di spettacoli, letture ad alta voce, concerti, visite guidate e incontri nelle vie e nelle… - Ale_De_Chirico : Cap vara la sua Arca. Nuova sede 'green' aperta anche alla città - vundegesa : CANTICO Ger 14, 17-21 Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada; * se percorro la città, e… -

Mostre e concerto su Leo e Nino Catozzo Sabato 18 giugno , nel centro città di Adria, presso i giardini Zen e i giardini di Villa Mecenati (sede del Conservatorio di ... Alle ore18.00 presso i giardini del Conservatorio sarà aperta la ... Al liceo Artistico Apolloni di Fano primo e secondo premio per le rotatorie AVIS ... disegni, rendering) dei due istituti della città coinvolti ovvero il Liceo artistico Nolfi/...con esperti dell'AVIS e poi discusso con i docenti di indirizzo in una dinamica laboratoriale aperta, in ... Sabato 18 giugno , nel centrodi Adria, presso i giardini Zen e i giardini di Villa Mecenati (sede del Conservatorio di ... Alle ore18.00 presso i giardini del Conservatorio saràla ...... disegni, rendering) dei due istituti dellacoinvolti ovvero il Liceo artistico Nolfi/...con esperti dell'AVIS e poi discusso con i docenti di indirizzo in una dinamica laboratoriale, in ...