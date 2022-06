Cinema in lutto | morto a 91 anni Jean-Louis Trintignant

(Di venerdì 17 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – E’all’età di 91l’attore francese. Lo riporta il sito del quotidiano Le Monde. L’attore è“serenamente, di vecchiaia, questa mattina, nella sua casa, nel Gard, circondato dai suoi cari” , ha detto la moglie Mariane Hoepfnerin un comunicato inviato dal suo agente. Nato a Piolenc l’11 dicembre del 1930, figlio di un industriale, negliCinquanta studiò teatro prima di imporsi nel film di Roger Vadim “E Dio creò la donna” (1955), al fianco di Brigitte Bardot. Nel 1962 recitò a fianco di Vittorio Gassman nel capolavoro “Il sorpasso”, per la regia di Dino Risi, nel ruolo del timido studente Roberto Mariani. Il grande successo del film “Un uomo, una donna” (1966) di Claude Lelouch ...

