Cinema in lutto | addio al grande attore Oltre 120 film | successo | ma un dolore nel cuore | la morte della figlia

(Di venerdì 17 giugno 2022) Jean-Louis Trintignant è morto. All’età di 91 anni se n’è andato il leggendariosimbolo delfrancese e non solo. Ha recitato in decine di pellicole e per tantissimi registi diversi. Ma il suo nome è legato in particolar modo alcult di Dino Risi “Il sorpasso” in coppia con Vittorio Gassman. L’francese era nato nel piccolissimo centro Piolenc in Provenza l’11 dicembre 1930. La sua carriera, costellata di successi, è durata 70 anni. La vita di Jean-Louis Trintignant è stata anche caratterizzata da alcuni drammi come l’uccisioneMarie da parte del compagno Bertrand Cantat nel 2003. Aveva recitato fino a pochissimo tempo fa. Nel 2018 aveva infatti annunciato di avere un tumore: “Nei primi giorni ho deciso di combattere – le sue parole – ma poi sono ...