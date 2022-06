Ciclismo | Giro di Slovenia 2022 | la terza tappa va’ a Pogacar | risultati e classifica

(Di venerdì 17 giugno 2022) Tadejè il padrone aldi. Il ciclista dell’UAE Team Emirates, ha vinto oggi ladella corsa per lui casalinga, la Zalec-Celje, di 144,6 chilometri. In testa allac’è proprio il ciclista di casa. Ecco ladella Top10 dopo le prime 3 giornate.11h 41? 58” Majka +7” Novak +55” Conci +1? 10” Albanese +1? 36” Mezgec +1? 36” Mohoric +1? 36” Gabburo +1? 37” Nicolau +1? 43” Repa +1? 43” SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Ciclismo, #GirodiSlovenia2022: la terza tappa va’ a #Pogacar, risultati e classifica - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro di Svizzera: il Covid disegna la classifica, Vlasov fuori - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro di Svizzera: il Covid disegna la classifica, Vlasov fuori - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro di Svizzera: il Covid disegna la classifica, Vlasov fuori - apetrazzuolo : Ciclismo, Giro di Svizzera: il Covid disegna la classifica, Vlasov fuori -

E' ripartita la carovana deld'Italia U23, protagonista in questi giorni nel territorio della provincia di Cuneo. Dopo la tappa numero 5 di ieri (giovedì 16 giugno), iniziata a Busca e conclusasi a Peveragno, quella di oggi -...La Compagnia Madame Rebinè martedì 12 luglio presenta "della piazza", teatro d'attore e clownerie. Una commedia circense per celebrare ilnei suoi aspetti più rilevanti, quello della ...Il Covid-19 imperversa al Giro di Svizzera di ciclismo. La UAE Emirates, dopo avere reso noti i casi di positività del corridore di casa Marc Hirschi e del proprio compagno di camera, il connazionale ...La gara attirerà centinaia di atleti italiani e stranieri e provenienti da cinque continenti. Domani una cinquantina di atleti si sono 'prenotati' per la prova del percorso ...