Ciclismo, Elisa Longo Borghini: "Ho iniziato a correre grazie a mio fratello, il Tour è un grande obiettivo" (Di venerdì 17 giugno 2022) La trentenne Elisa Longo Borghini, in forze alla Trek-Segafredo, sta disputando una stagione oltremodo positiva impreziosita dal successo alla Parigi-Roubaix. Gli obiettivi del 2022 sono molteplici, a cominciare dal Tour de France calendarizzato dal 24 al 31 luglio: l'atleta originaria di Verbania ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni diffuse da Eurosport. "Sono testarda, determinata e non do subito confidenza – esordisce – Sono come il posto in cui vivo: tante montagne, valli, sembrano bruttine ma quando vai in cima sono davvero splendenti. Ho iniziato a fare Ciclismo grazie a mio fratello Paolo, lui ha qualche anno in più di me e io volevo stare sempre con lui". Proprio il fratello ha avuto un ruolo determinante nei primi ...

