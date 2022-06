Ci sente e ci capisce: il gatto riconosce i nomi che diamo agli altri animali (Di venerdì 17 giugno 2022) Davvero il gatto riconosce i nomi che noi umani assegniamo agli altri animali? Pare proprio di sì. Sembra infatti che i felini domestici sappiamo imparare i nomi dei gatti o dei cani che vivono in casa con loro. Lo rivela una nuova ricerca. Da millenni i gatti si sono abituati a vivere in compagnia dell’uomo. E riescono ormai a esprimere una straordinaria maturità sociale e cognitiva, soprattutto nel rapporto con gli essere umani che riconoscono come padroni. E pensare che i gattini che oggi teniamo in casa discendono dal gatto selvatico libico (Felis lybica), un felino davvero diffidente, solitario e scontroso… Tutto quello che sanno fare i nostri gattini (Pixabay) – www.curiosauro.itIl gatto riconosce la nostra voce ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 17 giugno 2022) Davvero ilche noi umani assegniamo? Pare proprio di sì. Sembra infatti che i felini domestici sappiamo imparare idei gatti o dei cani che vivono in casa con loro. Lo rivela una nuova ricerca. Da millenni i gatti si sono abituati a vivere in compagnia dell’uomo. E riescono ormai a esprimere una straordinaria maturità sociale e cognitiva, soprattutto nel rapporto con gli essere umani che riconoscono come padroni. E pensare che i gattini che oggi teniamo in casa discendono dalselvatico libico (Felis lybica), un felino davvero diffidente, solitario e scontroso… Tutto quello che sanno fare i nostri gattini (Pixabay) – www.curiosauro.itIlla nostra voce ...

