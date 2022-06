Ci ha violentate nella sua villa Nel guai il petroliere Giancarlo Miotto

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il80enne è stato denunciato da due collaboratrici domestiche per violenza sessuale. Una delle due ha dichiarato di avere prove video per incastrarlo

Corriere della Sera

Andrea Priante per https://corrieredelveneto.corriere.it Il petroliere Giancarlo Miotto, 80 anni compiuti tre mesi fa, è stato denunciato da due delle colf che si occupavano della sua villa a Mogliano