Chicago Fire vs DC United: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 17 giugno 2022) I Chicago Fire tornano in MLS dopo la pausa internazionale alla ricerca della prima vittoria da marzo, quando domenica ospiteranno il DC United al Soldier Field. Dopo l'imbattibilità nelle prime cinque partite di questa stagione, i Fire sono senza vittoria da 10 gare consecutive in campionato, mentre i DC hanno vinto solo uno degli ultimi quattro incontri interni. Il calcio di inizio di Chicago Fire vs DC United è previsto alle 2 del mattino di domenica 19 giugno ora italiana Anteprima della partita Chicago Fire vs DC United : a che punto sono le due squadre? Chicago Fire Nel precedente incontro, Chicago ha trovato un altro modo per perdere, subendo due gol ...

