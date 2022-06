Chiara Nasti scatenata: 'Cattiverie che mi vengono fatte e dette'. Il nuovo sfogo della influencer (Di venerdì 17 giugno 2022) Chiara Nasti si difende dopo le polemiche degli ultimi giorni e risponde agli attacchi: l'influencer è in attesa del primo figlio con il compagno Mattia Zaccagni , calciatore della Lazio. Photo ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022)si difende dopo le polemiche degli ultimi giorni e risponde agli attacchi: l'è in attesa del primo figlio con il compagno Mattia Zaccagni , calciatoreLazio. Photo ...

Pubblicità

SupportRossi46 : RT @noianononhodet1: Quindi Chiara Nasti, tette rifatte, faccia rifatta..ha da ridire sull'aspetto di altre donne - SupportRossi46 : RT @DarkLadyMouse: Chiara Nasti ci tiene a farci sapere che le donne che mettono su chili in gravidanza sono 'svaccate', ma sulle influence… - SupportRossi46 : RT @mariaxoia: Chiara Nasti Ah, ma è questa! - SupportRossi46 : RT @TormalinaB: Non sapevo chi era Chiara Nasti,poi un articolo mi ha svelato 'il mondo' di questa influencer,un mondo fatto di tanti self… - Giuly_Viola84 : Il problema non è Chiara Nasti ma i 2 milioni di disagiati/e che seguono tutti questi personaggi… l’unica cosa che… -