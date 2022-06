Chiara Nasti contro chi prende troppi chili in gravidanza: “Le donne incinte… che svaccano” (Di venerdì 17 giugno 2022) Chiara Nasti ancora nella bufera… social. L’influencer, compagna del calciatore Mattia Zaccagni, in dolce attesa, scatena l’ennesimo putiferio sul web. Parlando del peso in gravidanza ha detto: “Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… Per ora non ho preso un chilo!”. Subito è montata la polemica e lei ha replicato con un commento sgradevole sulle donne che “svaccano”. Chiara Nasti racconta di avere la fortuna di mangiare tutto il giorno e non ingrassare e ne va fiera mostrando le sue dolci curve e il suo fisico perfetto. La rabbia social si scatena in fretta, ma lei rincara la dose con la sua replica secca: “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 17 giugno 2022)ancora nella bufera… social. L’influencer, compagna del calciatore Mattia Zaccagni, in dolce attesa, scatena l’ennesimo putiferio sul web. Parlando del peso inha detto: “Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… Per ora non ho preso un chilo!”. Subito è montata la polemica e lei ha replicato con un commento sgradevole sulleche “”.racconta di avere la fortuna di mangiare tutto il giorno e non ingrassare e ne va fiera mostrando le sue dolci curve e il suo fisico perfetto. La rabbia social si scatena in fretta, ma lei rincara la dose con la sua replica secca: “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. ...

Pubblicità

VittoriaDiolait : RT @GiusyMuto2: Consiglio: per capire se una persona sia stupida andate a controllare se segue Chiara Nasti - twitafi : RT @DarkLadyMouse: Chiara Nasti ci tiene a farci sapere che le donne che mettono su chili in gravidanza sono 'svaccate', ma sulle influence… - heyJude_8 : RT @sailor_snickers: Volevo dire a Chiara Nasti che fissarsi per non ingrassare durante una gravidanza è semplicemente frutto di una societ… - JajaBridgetJone : Il Problema non è Chiara Nasti, ma i suoi 2 milioni di Followers. Cattivi Esempi da 'seguire' - Canieuest96 : Appena bloccato una tizia che criticava Chiara Nasti per le sue 'uscite di merda' ma nello stesso tweet la chiamava… -