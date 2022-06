Chi rischia di più di ammalarsi di long Covid (Di venerdì 17 giugno 2022) Chi è stato contagiato dalla variante Omicron ha meno probabilità di soffrire di long Covid rispetto a chi ha avuto a che fare con Delta. E' quanto emerso dall'analisi dei ricercatori del King's College London "... Leggi su today (Di venerdì 17 giugno 2022) Chi è stato contagiato dalla variante Omicron ha meno probabilità di soffrire dirispetto a chi ha avuto a che fare con Delta. E' quanto emerso dall'analisi dei ricercatori del King's College London "...

Pubblicità

simofons : Il problema di chi considera “immorale” l’astensione è che difficilmente leggerà il dato di ieri come un messaggio… - myrtamerlino : In un anno: #benzina +21% #gasolio +27% #gpl +25%. Gli stipendi sono al palo e i prezzi sono sempre più alti. Colp… - marcodimaio : Per chi rischia di dimenticarsi che in Ucraina si continua a combattere. E che c’è un popolo aggredito da un aggres… - Libero_official : Fino al 30 giugno sanzioni allo 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo sul pagamento dell'Imu. Poi scatta la stan… - zazoomblog : Obbligo vaccinale milioni di avvisi di multe inviati ai no-vax: ecco chi rischia (e cosa fare per contestarle) -… -