Chi è Wonder Man, il nuovo supereroe di casa Marvel - Magazine - quotidiano.net (Di venerdì 17 giugno 2022) Foto: Marvel Marvel Studios continua a mettere in campo nuove serie TV e l'ultima in ordine di tempo è 'Wonder Man' , dedicata a uno dei più vecchi supereroi a fumetti: è comparso per la prima volta ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Foto:Studios continua a mettere in campo nuove serie TV e l'ultima in ordine di tempo è 'Man' , dedicata a uno dei più vecchi supereroi a fumetti: è comparso per la prima volta ...

Pubblicità

_ComicsUniverse : BOOM!!! Questa è una vera bomba... #MarvelStudios #WonderMan - RedCapes_it : Wonder Man – Marvel Studios mette in sviluppo la serie TV, sarà prodotta dal regista di Shang-Chi… - marvelcinemaita : Wonder Man: ecco chi è Simon Williams, protagonista della nuova serie Marvel - Pierino50750559 : RT @Carmeng32: Wonder ??????spero alla prossima di riuscire a venire a conoscerti e per chi viene stasera porti tutto il nostro amore ?? con i… - marvelcinemaita : I Marvel Studios stanno sviluppando una serie su Wonder Man con il regista di Shang-Chi e Andrew Guest di Community! -