Chi è Shawn Crowley, nuovo incaricato d’affari Usa in Italia (Di venerdì 17 giugno 2022) Nei prossimi giorni arriverà a Roma il nuovo incaricato d’affari degli Stati Uniti: Shawn Crowley. Prenderà il posto di Thomas Smitham, in Italia da tre anni e dal gennaio 2021 alla guida dell’ambasciata dopo il rientro in patria di Lewis Eisenberg, l’ambasciatore nominato dall’allora presidente Donald Trump. Crowley, entrato in carriera diplomatica nel 1991, attualmente dirige l’ufficio Europa occidentale del Bureau per gli Affari europei ed eurasiatici al Dipartimento di Stato. È la sezione responsabile per Andorra, Belgio, Francia, Germania, Santa Sede/Città del Vaticano, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Spagna e Regno Unito. Il suo ultimo incarico all’estero è stato quello di vice capo missione a ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 giugno 2022) Nei prossimi giorni arriverà a Roma ildegli Stati Uniti:. Prenderà il posto di Thomas Smitham, inda tre anni e dal gennaio 2021 alla guida dell’ambasciata dopo il rientro in patria di Lewis Eisenberg, l’ambasciatore nominato dall’allora presidente Donald Trump., entrato in carriera diplomatica nel 1991, attualmente dirige l’ufficio Europa occidentale del Bureau per gli Affari europei ed eurasiatici al Dipartimento di Stato. È la sezione responsabile per Andorra, Belgio, Francia, Germania, Santa Sede/Città del Vaticano, Irlanda,, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Spagna e Regno Unito. Il suo ultimo incarico all’estero è stato quello di vice capo missione a ...

Pubblicità

GabrieleCarrer : RT @formichenews: ???????? Chi è Shawn Crowley, nuovo incaricato d’affari Usa in Italia Incontrato dal Copasir a Washington, il diplomatico ar… - formichenews : ???????? Chi è Shawn Crowley, nuovo incaricato d’affari Usa in Italia Incontrato dal Copasir a Washington, il diplomat… - GabrieleCarrer : A Washington il Copasir ha incontrato Shawn Crowley, il nuovo incarico d’affari USA in Italia. Arriverà presto a Ro… - psiiche : sto morendo io sono con la finestra aperta con shawn mendes a palla e dall'altra parte della strada c'è uno con luc… - Carlotta_Cor : Percependo tale Shawn Levy, non so chi sia ma so che ha salvato la mia sanità mentale. Steve Harrington non si tocc… -