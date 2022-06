Chi è Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1: età, compagno, vita privata (Di venerdì 17 giugno 2022) Giorgia Cardinaletti, giornalista Rai, dal 20 giugno conduce l'edizione delle 20 del Tg1. Di origine marchigiana, negli ultimi 10 anni è stata protagonista di molti programmi, non solo di informazione. Dalla carriera alla vita privata... Leggi su today (Di venerdì 17 giugno 2022)Rai, dal 20 giugno conduce l'edizione delle 20 del Tg1. Di origine marchigiana, negli ultimi 10 anni è stata protagonista di molti programmi, non solo di informazione. Dalla carriera alla...

Pubblicità

InfinitoIsacco : RT @LRompicoglioni: #pernondimenticare.Un puttaniere che gli dà della puttana a Giorgia. Per Giorgia Berlusconi sarebbe patriota che può gu… - Socialmenteesc : Se non si costituirà una forza di sx,a trazione popolare,socialdemocratica,trascinatrice,ambiziosa,senza gne gne ne… - dome2727 : RT @claudiodamico72: La stampa spagnola sulla #Meloni non ha dubbi, non fa giri di parole: 'Una fascista italiana in piena regola' Ad ave… - InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: L'assessore del Piemonte Roberto Rosso di Fratelli d'Italia è stato condannato a 5 anni per voto di scambio politico-m… - sologiuma : RT @claudiodamico72: La stampa spagnola sulla #Meloni non ha dubbi, non fa giri di parole: 'Una fascista italiana in piena regola' Ad ave… -