Chelsea, Boehly: "Ecco le conseguenze del Fair Play Finanziario. Si fa sentire"

Il miliardario americano Todd Boehly, dopo aver acquisito il Chelsea, squadra di cui adesso è proprietario, ha parlato al SuperReturn International private equity event di Berlino. Ecco le parole del nuovo numero uno in merito alla gestione del club: "Se guardi ai modelli che hanno molto successo nel mondo del calcio, il Liverpool è uno di quelli: generano duecento milioni di entrate in più rispetto al Chelsea, quindi penso che ci sia un'opportunità per competere. Le Big Six diventeranno Big Seven con i sauditi del Newcastle, crediamo che ci sarà un'opportunità per tutti di vincere. Ci sarà una riorganizzazione del campionato di calcio inglese. L'opportunità di trasformarlo in un bene davvero più prezioso è disponibile. Il Fair Play Finanziario sta iniziando a farsi sentire".

