Cerca escort online, va a trovarle e le rapina: 37enne lituano arrestato a Firenze (Di venerdì 17 giugno 2022) La polizia ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della del capoluogo toscano nei confronti di un cittadino lituano di 37 anni. L'uomo, che già si trovava nel carcere di Sollicciano dopo essere stato arrestato in flagranza di reato il 10 giugno scorso dalla squadra mobile fiorentina per una rapina appena commessa, è al momento indagato per altri due analoghi episodi avvenuti tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Nei mesi scorsi il capoluogo toscano è stato infatti teatro di almeno due rapine messe a segno con le stesse modalità nei confronti di giovani escort: un uomo, dopo aver prenotato un appuntamento su un sito di incontri online si sarebbe presentato nell'appartamento delle ...

