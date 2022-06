Catania, perché oggi è una giornata cruciale sul caso di Elena Del Pozzo (Di venerdì 17 giugno 2022) Iniziato poco fa l’interrogatorio di garanzia di Martina Patti, la mamma rea confessa del delitto. Può chiarire i punti ancora dubbi della vicenda. Questa mattina anche l’autopsia Leggi su corriere (Di venerdì 17 giugno 2022) Iniziato poco fa l’interrogatorio di garanzia di Martina Patti, la mamma rea confessa del delitto. Può chiarire i punti ancora dubbi della vicenda. Questa mattina anche l’autopsia

Pubblicità

sa_ga13 : RT @misanthropyBB: I figli fateli quando siete pronti sotto tutti i punti di vista per prendervi una responsabilità per tutta la vita Non f… - SonoitaliaInfo : RT @VisitSicilyOP: Visitare un paesino ai piedi dell'#Etna ed assaggiare quanti più gusti possibile.. perchè no? ?? A #Pedara dal 24 - 26 Gi… - speranza_viva : RT @misanthropyBB: I figli fateli quando siete pronti sotto tutti i punti di vista per prendervi una responsabilità per tutta la vita Non f… - federlor111 : RT @VisitSicilyOP: Visitare un paesino ai piedi dell'#Etna ed assaggiare quanti più gusti possibile.. perchè no? ?? A #Pedara dal 24 - 26 Gi… - FedericaSure : @ZTiziana @deborapaola74 Ma scusa, tu vivi a Palermo o a Catania ? Perché nel primo caso possiamo fare come con Sky… -