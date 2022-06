Caso Elena Del Pozzo, cosa ha fatto Martina Patti dopo l’omicidio: l’amara scoperta (Di venerdì 17 giugno 2022) Lunedì scorso la vita di Elena Del Pozzo, una bimba di quasi 5 anni, si è interrotta brutalmente per mano di sua madre. Martina Patti, dopo averla prelevata dall’asilo come tutti i giorni, ha portato sua figlia a casa e subito dopo pranzo ha deciso di ucciderla e di gettare il suo corpo in un campo. La donna, inoltre, prima di confessare il delitto, ha inscenato anche un finto rapimento. Ora gli inquirenti, dopo ore di interrogatorio, hanno ancora dei dubi sul racconto di quanto accaduto fatto dalla donna. cosa ha fatto Martina per due ore dopo l’omicidio? Vediamo insieme una prima ricostruzione da parte delle Forze dell’Ordine.



