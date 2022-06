Caso Anguissa | il Napoli esclude problemi con il centrocampista

Pubblicità

sscalcionapoli1 : KKN – Caso Anguissa? Dal Napoli escludono ogni tipo di criticità - gilnar76 : VIDEO | CASO ANGUISSA: C’È MOURINHO DI MEZZO! #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - tuttonapoli : KKN - Caso Anguissa? Dal Napoli escludono ogni tipo di criticità - sscalcionapoli1 : CdS su Anguissa: “Caso irrisolvibile? No, nel calcio le cose possono cambiare” - tuttonapoli : CdS su Anguissa: 'Caso irrisolvibile? No, nel calcio le cose possono cambiare' -

Dopo un avvio di estate all'insegna della rivoluzione, con gli addii di Insigne e Mertens , e i futuri in bilico di Koulibaly e Fabian Ruiz , a mettere benzina sul fuoco è il. ...Calciomercato Napoli , dopo il riscatto e firma per 4 anni secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport scoppia ilin casa Napoli . Il giocatore africano si prepara per il ritiro, ma secondo il quotidiano non è sereno e si sente in credito col club perchè non ha ancora ricevuto un bonus promesso a ...Nella sua edizione odierna il Corriere dello Sport ha raccontato di un Frank Anguissa irritato col Napoli a causa di una promessa non mantenuta legata ad un bonus a cui lo scorso anno aveva rinunciato ...Anguissa inquieto, con il calciatore irritato con il Napoli per una questione economica, ma il Corriere dello Sport rivela che la situazione si può risolvere presto: "Un caso irrisolvibile Macché: fi ...