Case dei vip: Come è fatta la casa di Mara Venier e Nicola Carraro (Di venerdì 17 giugno 2022) Mara Venier è una delle conduttrici televisive italiane più amate al mondo, ma dove vive esattamente? Insieme la suo compagno Nicola Carraro, Mara possiede un attico da sogno in pieno centro a Roma. Secondo alcune indiscrezioni la casa sembra misuri più di 200 metri quadri e abbia un grande valore. Durante il lockdown del 2020, sono state diverse le dirette che ha fatto da casa, grazie alle quali abbiamo potuto scoprire qualcosa di più sul suo attico e il suo arredamento. Mara Venier e il suo attico lussuoso a Roma La casa di Mara Venier viene spesso mostrata sui social. La stanza più fotografata è sicuramente rappresentata dal salotto open space. Qui si possono intravedere ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 giugno 2022)è una delle conduttrici televisive italiane più amate al mondo, ma dove vive esattamente? Insieme la suo compagnopossiede un attico da sogno in pieno centro a Roma. Secondo alcune indiscrezioni lasembra misuri più di 200 metri quadri e abbia un grande valore. Durante il lockdown del 2020, sono state diverse le dirette che ha fatto da, grazie alle quali abbiamo potuto scoprire qualcosa di più sul suo attico e il suo arredamento.e il suo attico lussuoso a Roma Ladiviene spesso mostrata sui social. La stanza più fotografata è sicuramente rappresentata dal salotto open space. Qui si possono intravedere ...

Pubblicità

ADM_assdemxmi : RT @MarcoGranelliMI: #sicurezza #legalità Via Bolla, case @ALER. Oggi operazione importante di @Questura_MI con Polizia di Stato, Carabini… - fashionart19 : Il vero successo è possibile solo quando colleghi il tuo futuro e quello dei tuoi figli con la tua patria. Le case… - La_Zuccaro : RT @DF_SaveChildren: Lottare contro la desertificazione e la #siccità è un’emergenza. In Paesi come l’#Etiopia la situazione è così drammat… - SibillaDelfic_a : RT @DF_SaveChildren: Lottare contro la desertificazione e la #siccità è un’emergenza. In Paesi come l’#Etiopia la situazione è così drammat… - Roby13291246 : RT @DF_SaveChildren: Lottare contro la desertificazione e la #siccità è un’emergenza. In Paesi come l’#Etiopia la situazione è così drammat… -