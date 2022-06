Carta del docente ai precari: verso l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato. Snadir: “Il Ministero ci ha contattato per l’attribuzione del bonus” (Di venerdì 17 giugno 2022) Novità in arrivo sul fronte della Carta del docente per i precari. Così come segnala il sindacato Snadir, il Ministero ha contattato l'ufficio legale dell'organizzazione sindacale nella prospettiva di mettere in esecuzione la sentenza del Consiglio di Stato del 16 marzo scorso (n. 1842/2022) che riconosce anche al personale docente con contratto a tempo determinato il diritto ad ottenere la Carta docente per la formazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 giugno 2022) Novità in arrivo sul frontedelper i. Così come segnala il sindacato, ilhal'ufficio legale dell'organizzazione sindacale nella prospettiva di mettere in esecuzione ladeldidel 16 marzo scorso (n. 1842/2022) che riconosce anche al personalecon contratto a tempo determinato il diritto ad ottenere laper la formazione. L'articolo .

