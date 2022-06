Carta da parati Ralph Lauren e 11 stanze: ecco la residenza da 20 milioni a New York che l’Ue vuole acquistare per il rappresentante all’Onu (Di venerdì 17 giugno 2022) Una Carta da parati rivestita in pelle Ralph Lauren, griglia in muratura in cortile e anche un grande tappeto con la bandiera britannica. Non è l’ultima trovata in fatto di arredamento di un ricco magnate, bensì tutte le comodità di una villa a schiera nel centro di Manhattan, a New York, che, secondo quanto riporta Politico, l’Unione europea vuole acquistare per trasformarla nella residenza del capo missione di Bruxelles alle Nazioni Unite. Costo totale: 20 milioni di euro. Il prezzo delle abitazioni nel pieno centro della metropoli americana, precisamente nell’nell’Upper East Side, è chiaramente altissimo, ma fanno discutere le comodità e il lusso che possono apparire eccessivi per la residenza di un diplomatico in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Unadarivestita in pelle, griglia in muratura in cortile e anche un grande tappeto con la bandiera britannica. Non è l’ultima trovata in fatto di arredamento di un ricco magnate, bensì tutte le comodità di una villa a schiera nel centro di Manhattan, a New, che, secondo quanto riporta Politico, l’Unione europeaper trasformarla nelladel capo missione di Bruxelles alle Nazioni Unite. Costo totale: 20di euro. Il prezzo delle abitazioni nel pieno centro della metropoli americana, precisamente nell’nell’Upper East Side, è chiaramente altissimo, ma fanno discutere le comodità e il lusso che possono apparire eccessivi per ladi un diplomatico in ...

