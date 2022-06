Caro Porro, aziende falliscono per il Superbonus e il governo se ne frega (Di venerdì 17 giugno 2022) Stimatissimo dr Porro, siamo un’azienda del territorio emiliano, specializzata da oltre vent’anni nell’attività di ristrutturazioni e tinteggi. Lo scorso anno abbiamo colto con favore ed ottimismo quella che ci appariva una grande opportunità di crescita e sviluppo attraverso i bonus edilizi messi a disposizione dal governo. La nostra piccola azienda si è impegnata nella formazione e nello studio di tutti i requisiti che occorreva rispettare per poter offrire ai nostri clienti la possibilità di accedere ai lavori attraverso lo sconto in fattura. Questo servizio non solo ha richiesto impegno e costi da parte nostra nell’espletamento delle pratiche, ma soprattutto ci ha spinto ad investire in risorse umane che abbiamo assunto, formato e seguito nell’inserimento in cantiere. Abbiamo avuto fiducia nel nostro governo e nel nostro sistema ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 17 giugno 2022) Stimatissimo dr, siamo un’azienda del territorio emiliano, specializzata da oltre vent’anni nell’attività di ristrutturazioni e tinteggi. Lo scorso anno abbiamo colto con favore ed ottimismo quella che ci appariva una grande opportunità di crescita e sviluppo attraverso i bonus edilizi messi a disposizione dal. La nostra piccola azienda si è impegnata nella formazione e nello studio di tutti i requisiti che occorreva rispettare per poter offrire ai nostri clienti la possibilità di accedere ai lavori attraverso lo sconto in fattura. Questo servizio non solo ha richiesto impegno e costi da parte nostra nell’espletamento delle pratiche, ma soprattutto ci ha spinto ad investire in risorse umane che abbiamo assunto, formato e seguito nell’inserimento in cantiere. Abbiamo avuto fiducia nel nostroe nel nostro sistema ...

