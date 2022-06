Caro carburanti - Anche il diesel torna sopra i due euro: governo pronto a intervenire ancora (Di venerdì 17 giugno 2022) "Non si fermano i rialzi dei prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante il calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Questa mattina Anche la media nazionale dei prezzi del gasolio, in modalità self service, supera quota 2 euro/litro". Lo evidenzia Staffetta Quotidiana nella sua consueta rilevazione giornaliera sull'andamento dei listini dei carburanti. Il rinCaro del gasolio segue di pochi giorni il ritorno della benzina sopra la soglia dei 2 euro. In sostanza, il continuo aumento ha ormai annullato del tutto l'effetto del taglio delle accise in vigore fino all'8 luglio prossimo. Per questo motivo, e alla luce dell'extra-gettito Iva garantito dall'aumento dei prezzi (si parla di un tesoretto di almeno 5 miliardi di euro), il ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 giugno 2022) "Non si fermano i rialzi dei prezzi deialla pompa, nonostante il calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Questa mattinala media nazionale dei prezzi del gasolio, in modalità self service, supera quota 2/litro". Lo evidenzia Staffetta Quotidiana nella sua consueta rilevazione giornaliera sull'andamento dei listini dei. Il rindel gasolio segue di pochi giorni il ritorno della benzinala soglia dei 2. In sostanza, il continuo aumento ha ormai annullato del tutto l'effetto del taglio delle accise in vigore fino all'8 luglio prossimo. Per questo motivo, e alla luce dell'extra-gettito Iva garantito dall'aumento dei prezzi (si parla di un tesoretto di almeno 5 miliardi di), il ...

