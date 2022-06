Caro benzina, anche il diesel al self sfonda i 2 euro. Salvini al governo: «Sconto duri tutta l’estate» (Di venerdì 17 giugno 2022) Ancora aumenti sul prezzo dei carburanti: il gasolio nei self service sfonda la soglia dei due euro al litro. Secondo quanto risulta a Quotidiano Energia dai dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise (aggiornati alle 8 di ieri, 16 giugno), il gasolio self ha raggiunto un prezzo medio di 2,006 euro a litro (1,994 euro per i distributori senza logo, ma dai 2,004 ai 2,011 per le compagnie), mentre la tariffa media nazionale della benzina in modalità self si stabilizza a 2,069 euro al litro (no logo 2,051, ma con i diversi marchi compresi tra 2,060 e 2,084 euro al litro). Prezzi ancora in aumento, dunque, nonostante le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi del mediterraneo abbiano chiuso la ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Ancora aumenti sul prezzo dei carburanti: il gasolio neiservicela soglia dei dueal litro. Secondo quanto risulta a Quotidiano Energia dai dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise (aggiornati alle 8 di ieri, 16 giugno), il gasolioha raggiunto un prezzo medio di 2,006a litro (1,994per i distributori senza logo, ma dai 2,004 ai 2,011 per le compagnie), mentre la tariffa media nazionale dellain modalitàsi stabilizza a 2,069al litro (no logo 2,051, ma con i diversi marchi compresi tra 2,060 e 2,084al litro). Prezzi ancora in aumento, dunque, nonostante le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi del mediterraneo abbiano chiuso la ...

