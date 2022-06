Carmela Barbato | chi è e cosa fa oggi l’ex moglie di Gigi D’Alessio | “Mi ha lasciato per Anna Tatangelo”

(Di venerdì 17 giugno 2022)di, la donna che gli ha regalato tre figli e da cui si è separato dopo aver conosciuto. L’artista napoletano si è innamorato diquando entrambi erano giovanissimi e lui era ancora agli esordi come cantante. La coppia si è sposata nel 1986 e dalla loro unione sono nati tre figli: Claudio, arrivato nello stesso anno del matrimonio, Ilaria, nata nel 1992 e Luca, venuto al mondo nel 2003.ha anche un quarto figlio, Andrea, frutto della sua relazione con, non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella ...

Pubblicità

zazoomblog : Gigi D’Alessio tutte le storie d’amore della sua vita dal matrimonio con Carmela Barbato alla giovane fidanzata Den… -

Il Sussidiario.net

... ovvero Gigi D'Alessio e LDA (Luca D'Alessio), allievo dei record di Amici 21 e terzogenito che il cantante di Mon amour ha avuto dall'ex moglie storica. LDA si esibirà sulle note di ...La coppia ha vent'anni di differenza , e all'epoca in cui si conoscono Gigi D'Alessio era sposato conda oltre 20 anni. La donna gli ha dato tre figli : Claudio, Ilaria e Luca (l'... Carmela Barbato, ex moglie Gigi D'Alessio/ Dopo la rottura sono in ottimi rapporti Gigi D'Alessio come tutti sanno è stato per tanti anni sposato con Carmela Barbato: ma in che rapporti sono oggi i due exLa loro relazione arriva dopo il matrimonio fallito con l’ex moglie Carmela Barbato, con cui era sposato da almeno due decenni. Dall’amore tra i due artisti, nel 2010 nacque il piccolo Andrea che oggi ...