Caprese in pasta sfoglia | l’antipasto last minute fantastico!

(Di venerdì 17 giugno 2022) Se hai degli ospiti improvvisi e non hai idea di quale tipo di aperitivo servire loro ti consiglio la ricetta gustosa della mozzarella racchiusa nella. La preparazione di questo antipasto è una versione decisamente invitante dellache lascerà tutti piacevolmente sorpresi. Con ingredienti semplici e genuini, reperibili ovunque, riusciremo a preparare un antipasto da leccarsi i baffi. Per portare a termine la ricetta occorrono i seguenti ingredienti: 300 gr di mozzarelline 5 gr di origano 1 uovo 200 gr di salsa di pomodoro 500 gr di20 gr di basilico fresco 5 gr di basilico secco Preparazione della base e del ripieno. La prima cosa da fare è quella di portare lasu un piano da lavoro e dividerla in 4 strisce con ...

La torta caprese salata è una ricetta facile e originale per proporre il classico abbinamento estivo pomodoro e mozzarella in una veste un po' diversa. Perfetta per la pausa pranzo o come aperitivo pr ...