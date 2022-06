Pubblicità

Agenzia askanews

Ildellearmate del Regno Unito, l'ammiraglio Sir Tony Radakin, ha affermato che la Russia ha già "strategicamente perso" la guerra in Ucraina e ora è una "potenza più ridotta". Mosca, secondo ...Le osservazioni deldi Stato maggiore arrivano quando ledi Kiev sono in difficoltà nel Donbass con l'Ucraina che chiede costantemente "armi più pesanti" ai suoi alleati. . 17 giugno 2022 Capo Forze armate Gb: Russia ha già perso strategicamente la guerra Roma, 17 giu. (askanews) - Il capo delle Forze armate del Regno Unito, l'ammiraglio Sir Tony Radakin, ha affermato che la Russia ha già "strategicamente perso" la guerra in Ucraina e ora è una ...Un gioco al rialzo. In cui ogni “pedina” gioca la sua carta: le armi. Allontanando ogni speranza che il conflitto si instradi entro i binari di una soluzione negoziale. Nessuno si sottrae. Ieri è tocc ...