Caos finale di Champions, il Senato francese ascolterà i tifosi di Liverpool e Real Madrid (Di venerdì 17 giugno 2022) Secondo quanto riferisce Rmc Sport, martedì i tifosi di Liverpool e Real Madrid saranno ascoltati dal Senato francese nell’ambito delle indagini sul Caos della finale di Champions League allo Stade De France. La notizia proviene dall‘associazione Football supporters Europe (FSE) e da due gruppi di tifosi inglesi, oltre che dall’Associazione dei tifosi disabili, che confermano anche la convocazione per i tifosi spagnoli. Il Senato ritiene essenziale ascoltare le testimonianze di chi era presente allo stadio quella sera e che è stato vittima di numerosi atti di delinquenza e violenza. E’ giusto che anche i tifosi diano la loro versione dei ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 giugno 2022) Secondo quanto riferisce Rmc Sport, martedì idisaranno ascoltati dalnell’ambito delle indagini suldelladiLeague allo Stade De France. La notizia proviene dall‘associazione Football supporters Europe (FSE) e da due gruppi diinglesi, oltre che dall’Associazione deidisabili, che confermano anche la convocazione per ispagnoli. Ilritiene essenziale ascoltare le testimonianze di chi era presente allo stadio quella sera e che è stato vittima di numerosi atti di delinquenza e violenza. E’ giusto che anche idiano la loro versione dei ...

Caos finale di Champions, il Senato francese ascolterà i tifosi di Liverpool e Real Madrid - ilNapolista IlNapolista Caos finale di Champions, il Senato francese ascolterà i tifosi di Liverpool e Real Madrid martedì i tifosi di Liverpool e Real Madrid saranno ascoltati dal Senato francese nell'ambito delle indagini sul caos della finale di Champions League allo Stade De France. La notizia proviene ...