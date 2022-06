Canzoni estate 2022, ex del Grande Fratello Vip pubblicano i loro tormentoni: ecco chi sono (Di venerdì 17 giugno 2022) Anche oggi, venerdì 17 giugno, sono uscite le nuove Canzoni dell’estate 2022 destinate a diventare delle vere hit che si consacreranno nell’olimpo dei tormentoni della bella stagione. Tra di loro anche due ex volti del Grande Fratello Vip hanno pubblicato i loro nuovi lavori. Canzoni estate 2022, ex del Grande Fratello Vip pubblicano i loro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 17 giugno 2022) Anche oggi, venerdì 17 giugno,uscite le nuovedell’destinate a diventare delle vere hit che si consacreranno nell’olimpo deidella bella stagione. Tra dianche due ex volti delVip hanno pubblicato inuovi lavori., ex delVip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

filosophia10 : Irama dove sei? Senza di te l’estate non è salva e per ora non mi fa impazzire nessuna delle canzoni uscite vieni a… - blogtivvu : Canzoni estate 2022, ex del Grande Fratello Vip pubblicano i loro tormentoni: ecco chi sono - MariaSbarra4 : RT @_vecchiavolpe_: sai che bella una riunione di amici21 su questo terrazzo con gigi che suona la chitarra e tutti gli altri che cantano l… - blogtivvu : Canzoni estate 2022, ultime hit: tormentoni aggiornati al 17 giugno, tutte le uscite di oggi - RadioActivenew : ESTA…tre! No, non è una nuova bevanda, a rinfrescare la tua estate ci pensiamo noi! Uno speaker, una spiaggia, tre… -