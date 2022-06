Cane tenuto a catena: blitz di carabinieri e guardie ambientali, sanzionato il proprietario (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoOliveto Citra (Sa) – Ammonta a 600 euro, la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un uomo di Oliveto Citra, titolare di un Cane meticcio tenuto legato da una catena di circa un metro e mezzo. Il blitz è stato fatto questa mattina nelle aree rurali di Oliveto Citra, dalle guardie ambientali dell’accademia Kronos e dai carabinieri forestali. All’arrivo delle guardie ecozoofile e dei militari, è stato scoperto che il Cane era legato ad una catena di circa un metro e mezzo, posta a poca distanza di un riparo con blocchi in cemento e come copertura, un pannello in metallo, e dell’acqua posta all’interno di un piccolo fusto in plastica che in origine era destinato a contenere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoOliveto Citra (Sa) – Ammonta a 600 euro, la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un uomo di Oliveto Citra, titolare di unmeticciolegato da unadi circa un metro e mezzo. Ilè stato fatto questa mattina nelle aree rurali di Oliveto Citra, dalledell’accademia Kronos e daiforestali. All’arrivo delleecozoofile e dei militari, è stato scoperto che ilera legato ad unadi circa un metro e mezzo, posta a poca distanza di un riparo con blocchi in cemento e come copertura, un pannello in metallo, e dell’acqua posta all’interno di un piccolo fusto in plastica che in origine era destinato a contenere ...

Pubblicità

_W4ITING : Io: 'comunque scusami se delle volte rispondo a merda ma delle volte il mio umore cambia spesso e non tutte le volt… - flac2603 : @Beaoh11 per me il cane lo ha tenuto e lo manda in vacanza dagli amici - PorroPaola : RT @LidaSezOlbia: lo hanno tenuto in stallo e noi gli abbiamo trovato una meravigliosa famiglia. Chissà se i nostri sguardi non si fossero… - Mariosss3Mario : @MarcoRizzoPC Per fortuna che non fate parte del gregge parlamentare tenuto asseragliato nell'ovile dal cane da guardia maremmano. - trilliepeter : @coveredinyou22 @ellietv2004 @p3terswift meglio il cane di mac che ha tenuto dopo la sua morte -