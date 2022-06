Campionati Italiani Juniores | il ciclismo su pista bergamasco conquista 5 ori

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il velodromo siciliano ha infatti regalato al movimento orobico cinque ori, tre argenti e un bronzo dominando in particolare in campo femminile complice i successi di Elettra Paganelli, Francesca Pellegrini, Camilla Locatelli e Marta Pavesi. Ad aprire le danze ci ha pensato la dalminese Paganelli che si è imposta nell’eliminazione femminile gestendo la prova con l’astuzia e la sagacia necessaria per regalare al Gs Cicli Fiorin la maglia tricolore davanti alla toscana Ilaria Leardini (Zhiraf) e alla piemontese Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink). Una vittoria che è stata seguita dal trionfo di Locatelli, Pellegrini e Pavesi che hanno dominato l’inseguimento a squadre conducendo la Lombardia sul gradino più alto del podio. Schierate in compagnia di Federica Venturelli (Team Gauss Fiorin), l’almennese della Vo2 Team Pink e il duo della Valcar-Travel & Service si sono lasciate alle ...