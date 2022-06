Camorra, condanne da rivalutare per il presunto clan Troia (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Pene da rivalutare per il presunto clan Troia di San Giorgio a Cremano (Napoli): la quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato e rinviato a un’altra sezione della Corte di Appello di Napoli le condanne di secondo grado inflitte considerando sussistente l’aggravante dell’associazione di tipo camorristico finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione riguarda vertici e gregari del presunto clan Troia ai quali complessivamente vennero inflitti, in primo grado, nel luglio del 2018 oltre 251 anni di carcere. L’annullamento con rinvio deciso dalla Suprema Corte riguarda riguarda Concetta Aprea, Alfredo Troia, Francesco e Vincenzo Troia (classe 1979) e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Pene daper ildi San Giorgio a Cremano (Napoli): la quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato e rinviato a un’altra sezione della Corte di Appello di Napoli ledi secondo grado inflitte considerando sussistente l’aggravante dell’associazione di tipo camorristico finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione riguarda vertici e gregari delai quali complessivamente vennero inflitti, in primo grado, nel luglio del 2018 oltre 251 anni di carcere. L’annullamento con rinvio deciso dalla Suprema Corte riguarda riguarda Concetta Aprea, Alfredo, Francesco e Vincenzo(classe 1979) e ...

iISud24 : La Cassazione annulla le condanne per il presunto clan Troia: pene da rivalutare #17giugno #Napoli #Cronaca … - Valter41271244 : RT @antimafia2000: Camorra: omicidio minorenne per questioni droga, due condanne - antimafia2000 : Camorra: omicidio minorenne per questioni droga, due condanne - LiberoCittadArm : Camorra, Afragola. Clan Moccia, in manette diversi affiliati del gruppo locale e di quello di Casoria: condanne rid… -