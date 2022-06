Cambia la lotteria degli scontrini | ora si scoprirà alla cassa se si ha in mano il biglietto vincente – La guida

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il 1° febbraio 2021 è cominciata la. Nessun costo per i cittadini, un’iscrizione da fare in pochi minuti attraverso il codice fiscale e soprattutto la possibilità di vincere premi fino a cinque milioni di euro. Eppure questa misura che avrebbe dovuto favorire gli acquisti digitali non ha mai funzionato del tutto. Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il picco massimo diregistrati con questo sistema è arrivato nel marzo del 2021, con 25 mila. Lo scorso autunno questo dato è sceso sotto le 5 mila unità al mese. Ora il governoto da Mario Draghi cerca di invertire la tendenza,ndo il modo in cui funziona la. Grazie a un emendamento al Pnrr deciso dalle commissioni Affari ...

Pubblicità

sole24ore : ?? La #lotteria degli #scontrini cambia: l’estrazione diventa istantanea. La modifica con un emendamento al decreto… - fisco24_info : La lotteria degli scontrini cambia: l’estrazione diventa istantanea: La modifica con un emendamento al decreto Pnrr… -

Estrazione istantanea Confermata la procedura: i maggiorenni residenti in Italia possono ottenere sul sito dellail codice che va mostralo all'esercente al momento di ogni acquisto cashless. ...Non servirà più aspettare le estrazioni periodiche: si saprà direttamente alla cassa se si è titolari di un biglietto ...Ma cosa cambia Non si dovrà più attendere l’estrazione. Sarà possibile sapere direttamente alla cassa se si è titolari di un biglietto vincente. La lotteria degli scontrini è entrata in vigore il ...Non servirà più aspettare le estrazioni periodiche: si saprà direttamente alla cassa se si è titolari di un biglietto vincente ...