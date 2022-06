Calciomercato Roma, accordo in arrivo per Celik: si chiude a 7.5 milioni (Di venerdì 17 giugno 2022) Calciomercato Roma, sempre più vicino l’arrivo di Celik dal Lille: tra domanda e offerta si è arrivati ad un accordo a metà strada Si avvicina la fumata bianca per Celik alla Roma. Il Lille chiedeva 9 milioni, mentre i giallorossi ne offrivano 6. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, le due squadre hanno trovato un accordo a 7.5 milioni. Nel prossimo week end potrebbe essere il momento dell’arrivo del turco nella capitale, per firmare un quinquennale da 2 milioni netti a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022), sempre più vicino l’didal Lille: tra domanda e offerta si è arrivati ad una metà strada Si avvicina la fumata bianca peralla. Il Lille chiedeva 9, mentre i giallorossi ne offrivano 6. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, le due squadre hanno trovato una 7.5. Nel prossimo week end potrebbe essere il momento dell’del turco nella capitale, per firmare un quinquennale da 2netti a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

